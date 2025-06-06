На летний период в Новосибирске скорректируют маршруты общественного транспорта

В Ленинском районе Новосибирска с 7 июня по 1 сентября вводятся временные изменения маршрутов общественного транспорта.

Как сообщает пресс-центр городской администрации, это связано с закрытием проезда по улице Бийской на участке между улицами Бийской и Танкистов из-за работ по техническому перевооружению тепловых сетей, которые будет проводить компания "Чистая энергия".

На период ремонтных работ автобусы № 39, 55, 57, 94 и маршрутное такси № 18 изменят схему движения. При следовании от улицы Колхидской до улицы Титова и обратно транспорт будет двигаться по улице Танкистов с правым поворотом в районе дома 23/2 по улице Танкистов, после чего продолжит движение по обычному маршруту.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске изменили маршрут автобуса №96 из-за ремонта теплотрассы.