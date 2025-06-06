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общество

Некоторым пенсионерам с июля увеличат выплаты вдвое

Фото: Сиб.фм

С 1 июля некоторым пенсионерам начнут начислять удвоенную фиксированную выплату. Это касается тех, кто отметит 80-летие в июне.

Сейчас базовая выплата составляет 8907 рублей 70 копеек. После юбилея ее размер увеличится до 17 815 рублей 40 копеек. Кроме этого, пенсионерам положена надбавка за уход. В 2025 году она равна 1314 рублям. В итоге общая сумма фиксированной выплаты достигнет 19 129 рублей 40 копеек.

«Пенсионерам не нужно подавать заявления для перерасчета. Социальный фонд автоматически увеличит выплаты», — пояснил доцент Финансового университета Игорь Балынин.

Важно, что это не разовая выплата. Пенсионеры будут получать увеличенную сумму ежемесячно, начиная с июля. Такое повышение коснётся только тех, кто достигнет 80 лет в июне. Для остальных пенсионеров размер выплат останется прежним.

Ранее Сиб.фм рассказывал о предложении депутатов лишить мигрантов пенсии.

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Рафаэль Адам
Журналист

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