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общество

Новосибирец поймал щуку весом 3,5 килограмма

Фото: социальные сети / ВКонтакте

Гигантскую щуку поймал житель Новосибирска.

Житель Новосибирска похвастался удачной рыбалкой — мужчина поймал щуку весом 3,5 килограмма. О своем улове он рассказал в сообществе «Рыбалка в Новосибирске» соцсети «ВКонтакте».

«Вот такого кракодайла сегодня поймал, первый в этом сезоне, не большой, трофей. Ловил на Swinky Fat 3.4" (84мм)», — написал мужчина.

Публикация вызвала оживленное обсуждение среди участников группы.

Напомним, что с 9 июня в Новосибирской области стартует выдача разрешений на охоту на медведя и барсука

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Валерия Митрохина
Журналист

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