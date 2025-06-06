Новосибирец поймал щуку весом 3,5 килограмма

Гигантскую щуку поймал житель Новосибирска.
Житель Новосибирска похвастался удачной рыбалкой — мужчина поймал щуку весом 3,5 килограмма. О своем улове он рассказал в сообществе «Рыбалка в Новосибирске» соцсети «ВКонтакте».
«Вот такого кракодайла сегодня поймал, первый в этом сезоне, не большой, трофей. Ловил на Swinky Fat 3.4" (84мм)», — написал мужчина.
Публикация вызвала оживленное обсуждение среди участников группы.
Напомним, что с 9 июня в Новосибирской области стартует выдача разрешений на охоту на медведя и барсука