82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
06 июня, 13:14
пробки
4/10
погода
+21°C
курсы валют
usd 79.12 | eur 90.66
82.76% -1.2
сегодня
06 июня, 13:14
пробки
4/10
погода
+21°C
курсы валют
usd 79.12 | eur 90.66
сегодня 12:20
общество

Новосибирский имам назвал обязательные блюда на Курбан-Байрам

Фото: freepik

Имам из Новосибирска рассказал, что должно быть на столе в мусульманский праздник Курбан-Байрам.

Сегодня мусульмане начинают отмечать Курбан-Байрам. В этот день на стол традиционно подают халяльные блюда — пищу, разрешенную по нормам ислама. Главное угощение праздника — мясо жертвенного животного.

По словам председателя новосибирской мечети «Ихлас», праздничный стол формируется с учётом национальных традиций — чаще всего подают блюда из баранины. Об этом пишет портал АиФ-Новосибирск.

Ранее Сиб.фм публиковал фоторепортаж с мечети

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.