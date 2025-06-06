Новосибирский имам назвал обязательные блюда на Курбан-Байрам

Имам из Новосибирска рассказал, что должно быть на столе в мусульманский праздник Курбан-Байрам.

Сегодня мусульмане начинают отмечать Курбан-Байрам. В этот день на стол традиционно подают халяльные блюда — пищу, разрешенную по нормам ислама. Главное угощение праздника — мясо жертвенного животного.

По словам председателя новосибирской мечети «Ихлас», праздничный стол формируется с учётом национальных традиций — чаще всего подают блюда из баранины. Об этом пишет портал АиФ-Новосибирск.

Ранее Сиб.фм публиковал фоторепортаж с мечети