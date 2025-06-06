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общество

Новосибирский имам рассказал о главных традициях и обязательных ритуалах Курбан-байрама

Фото: freepik

Имам Рафаиль Сулейманов, председатель новосибирской мечети «Ихлас», в интервью изданию «Аргументы и факты» разъяснил обязательные ритуалы праздника Курбан-байрам.

Он напомнил, что традиция празднования восходит к пророкам Ибрахиму (Аврааму) и Мухаммаду, подчеркнув особую важность совершения праздничного намаза. По словам духовного лидера, эта молитва выражает благодарность Аллаху за милость — замену человеческой жертвы на приношение животных.

В этом году, как пояснил Сулейманов, обряд жертвоприношения будет проводиться не на территории мечети, а на специально отведенных площадках за городом. Согласно традиции, мясо жертвенного животного (барана, овцы, козы, коровы или верблюда) распределяется тремя равными частями: для семьи жертвователя, для угощения родственников и соседей, а также для раздачи малоимущим. Такой порядок распределения сохраняется на протяжении всех трёх дней праздника.

Ранее сообщалось, что забивать скот на Курбан-байрам будут за пределами Новосибирска.

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Кристина Уколова
Журналист

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