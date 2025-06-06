Обладатель Кубка Гагарина стал игроком новосибирской «Сибири»

ХК «Сибирь» заключил двухлетний контракт с нападающим Владимиром Ткачёвым. Хоккеисту 31 год.

Ткачёв — опытный игрок. В КХЛ он провёл 766 матчей. В них он набрал 381 очко: 160 голов и 221 передача. Ранее он выступал за «Ак Барс», «Локомотив» и «Трактор».

В прошлом сезоне Ткачёв был капитаном «Трактора». В регулярном чемпионате он заработал 25 очков (12+13) в 67 играх. В плей-офф он набрал 10 очков (3+7) в 21 матче.

Ткачёв — обладатель Кубка Гагарина 2018 года в составе «Ак Барса». В 2025 году он стал серебряным призёром чемпионата КХЛ с «Трактором». В его активе также бронза молодёжного ЧМ-2013, бронза ЧМ-2017 и серебро Олимпиады-2022.

Ранее Сиб.фм рассказывал о смене партнера новосибирского клуба.