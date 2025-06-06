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Опасная находка: в новосибирских пельменях выявили патогенные бактерии

Фото: PxHere

В ходе проверки Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в пельменях новосибирского производителя ООО «Сибирский гурман» обнаружены опасные бактерии Listeria monocytogenes.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, зараженная партия продукции весом 475 кг была поставлена 20 предприятиям торговли и общепита в Республике Бурятия.

Производитель, позиционирующий себя как один из лидеров российского рынка замороженных полуфабрикатов с годовым объемом выпуска 40 тысяч тонн, оказался в центре скандала. Лабораторные исследования подтвердили наличие листерий — патогенных микроорганизмов, представляющих серьезную угрозу для здоровья потребителей.

Ранее сообщалось, что новосибирские ученые нашли бактерии, повышающие плодородие почвы.

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Кристина Уколова
Журналист

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