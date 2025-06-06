Орнитолог прокомментировал появление ярко-желтой птицы в Новосибирске

Жители Новосибирска обратили внимание на необычную птицу с ярко-желтым оперением и белыми боками.

Как пояснил орнитолог Олег Андреенков изданию "АиФ-Новосибирск", наблюдатели встретили горную трясогузку — представителя семейства трясогузковых.

Специалист объяснил, что этот вид внешне напоминает желтую трясогузку, но имеет характерные отличия — белые бока и черное горло у самцов в брачный период. По словам эксперта, горная трясогузка широко распространена на территории Евразии и не считается редким видом, хотя в городской черте встречается реже желтой, желтоголовой и наиболее привычной белой трясогузки.

Орнитолог предположил, что беспокойное поведение птицы, зафиксированное наблюдателями, может свидетельствовать о наличии гнезда с птенцами поблизости. Как отметил Андреенков, этот вид периодически фиксируют в городе, где птицы могут устраивать гнездовья.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске заметили необычную птицу.