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общество

В Новосибирске заметили необычную птицу

Фото: Сиб.фм

Сиб.фм запечатлел редкую для Новосибирска птицу — желтую трясогузку.

Хотя желтая трясогузка и не является типичным обитателем Новосибирска, в период весенней миграции (апрель-май) ее изредка можно заметить вдоль берегов Оби и Ини. Эти яркие птицы следуют на север, где в пойменных лесах и лесотундре находятся их традиционные места гнездования.

Появление такой птицы в начале июня действительно становится редкостью. Обычно к этому времени миграционный период уже завершается, и встречи с желтой трясогузкой в городской черте становятся исключительными случаями.

Ранее сообщалось, что птица кедровка прилетела в Заельцовский парк Новосибирска.

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Кристина Уколова
Журналист

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