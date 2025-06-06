Резкое падение ипотеки на ИЖС в Новосибирской области

В январе-апреле 2025 года новосибирцы взяли всего 489 ипотечных кредитов на строительство или покупку частных домов. Это в 4,5 раза меньше, чем за тот же период прошлого года. Данные предоставила пресс-служба «Циан.Аналитика».

Среди сибирских регионов Новосибирская область заняла второе место по снижению спроса на ипотеку для ИЖС. Хуже ситуация только в Тыве, где число выданных кредитов сократилось в 11,1 раза. На третьем месте Хакасия с падением в 3,9 раза.

В других регионах показатели тоже снизились: Иркутская область — в 4,2 раза, Кузбасс, Томская область и Красноярский край — в 3,8 раза, Алтайский край — в 3,6 раза, Омская область — в 3,1 раза.

В среднем по СФО количество выданных кредитов на ИЖС уменьшилось в 4,4 раза.

«Выдачи в ИЖС просели сильнее, чем в других сегментах: на рынке новостроек снижение на четверть, на вторичке — в 2 раза. Рынок столкнулся с более серьезными испытаниями — помимо ужесточения ипотечных условий он проходит адаптацию к переходу на эскроу и к росту стоимости строительства», — пояснила эксперт «Циан.Аналитики» Елена Бобровская журналистам «РБК Новосибирск».

В начале 2024 года льготные программы стимулировали спрос на загородное жильё. Однако после ужесточения условий в июле 2024 года продажи начали падать. За первые четыре месяца 2025 года банки выдали в 3,8 раза меньше ипотечных кредитов, чем годом ранее. Доля кредитов на ИЖС сократилась с 30% до 15% от общего объёма выданной ипотеки.

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