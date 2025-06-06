Серьезное ДТП в Новосибирске: среди пострадавших — ребенок

В пятницу, 6 июня, около 11:10 на улице Петухова в Новосибирске произошло столкновение двух автомобилей.

По данным городского управления ГИБДД, 52-летний водитель внедорожника Tank, двигавшийся в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев, недалеко от дома №56 столкнулся с попутным автомобилем Suzuki под управлением 45-летнего мужчины.

В результате аварии пострадали пассажиры Suzuki — 39-летняя женщина и 8-летняя девочка. Обе получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в ДТП выросло в Новосибирской области.