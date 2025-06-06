Священнослужители рассказали новосибирцам о традициях поминовения в Троицкую субботу

Священник Андрей Ефанов в интервью изданию regions.ru объяснил новосибирцам традиции поминовения усопших в Троицкую родительскую субботу.

Он подчеркнул, что молитва является главной помощью умершим, так как душа продолжает существовать после смерти, а живые могут просить для нее Божьей милости и прощения грехов.

В этот день в храмах совершаются особые богослужения: накануне вечером служится панихида, а утром в субботу — Божественная литургия с заупокойной службой. Для поминовения имен усопших рекомендуется заранее подать записки в свечной ящик, желательно накануне вечером.

После службы многие посещают кладбища, чтобы привести в порядок могилы и совершить краткую заупокойную молитву. Однако священник отметил, что кладбище можно посещать в любой день, тогда как общих церковных поминальных суббот в году всего восемь. Также в эти дни принято приносить продукты на поминальный стол (канун) и творить милостыню — добрые дела в память об усопших имеют особую духовную ценность.

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