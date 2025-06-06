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культура

Троицкая родительская суббота: поминальные открытки и поздравления

Фото pixabay.com

7 июня православные отмечают Троицкую родительскую субботу. В этот день принято молиться за всех умерших. Особенно вспоминают тех, кто не успел покаяться перед смертью. Среди них — погибшие воины, пропавшие без вести, жертвы катастроф.

Троицкая суббота приходится накануне праздника Святой Троицы. Отсюда и её название.

К этому дню редакция Сиб.фм подготовила траурные открытки и тёплые пожелания. Они помогут выразить память об ушедших близких.

Вы можете поделиться этими изображениями с родными. Это станет знаком внимания и поддержки в день всеобщего поминовения.

Ранее Сиб.фм рассказывал о традициях на Троицу и троицкий родительский день.

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Фото Троицкая родительская суббота: поминальные открытки и поздравления 3

Фото Троицкая родительская суббота: поминальные открытки и поздравления 4

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Фото Троицкая родительская суббота: поминальные открытки и поздравления 8

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Рафаэль Адам
Журналист

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