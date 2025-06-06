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общество

В Новосибирске баран сбежал от мусульман на Курбан-байрам

Фото: Сиб.фм

Курьёзный случай произошёл в Новосибирске рано утром 6 июня. Баран сбежал от толпы.

Инцидент произошел около Соборной мечети на ул. Красина рано утром после намаза. В честь Курбан-байрама там собрались десятки тысяч мусульман и читали намаз. Позже туда приехали фургоны с баранами. Животных продавали для жертвоприношений.

Один из баранов, которого пытались купить, сбежал. За ним гнались продавцы, покупатели и даже полицейские. Животное забежало во двор и спряталось. В итоге мужчины нашли его, связали верёвками и передали в руки покупателю.

Ранее Сиб.фм публиковал фоторепортаж с утреннего намаза на Курбан-байрам.

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Валерия Митрохина
Журналист

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