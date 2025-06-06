В Новосибирске с 9 июня запустят автобус от станции Обь до аэропорта Толмачево

Автобус между аэропортом Толмачево и станцией Обь запустят с 9 июня.

На следующей неделе, с 9 июня, в Новосибирской области начнет курсировать автобус №4 между станцией Обь и аэропортом Толмачево. Маршрут запустят по поручению губернатора региона Андрея Травникова, чтобы улучшить доступ к аэропорту и перераспределить пассажиропоток на железнодорожный транспорт.

Автобус будет ходить ежедневно и стыковаться с расписанием всех пригородных электропоездов, следующих через станцию Обь. Такой формат «поезд + автобус» позволяет жителям города и районов области добираться до аэропорта без пробок и с минимальными пересадками.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске на выходные ограничат движение транспорта на трех городских кладбищах