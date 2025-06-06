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общество

В Новосибирске возбудили дело против инспекторов ГИБДД и эвакуаторщиков за взятки

Фото: Сиб.фм

Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела о получении взяток и превышении должностных полномочий сотрудниками ГИБДД и службы эвакуации.

Прокуратура контролирует расследование уголовного дела в отношении трёх инспекторов ГИБДД и пяти сотрудников эвакуационной службы Новосибирска — их обвиняют в превышении полномочий и мелком взяточничестве.

По данным следствия, с января по март 2025 года инспекторы за вознаграждение не оформляли протоколы за нарушение правил парковки и договаривались с эвакуаторщиками не забирать машины.

Все фигуранты задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее Сиб.фм писал, что возле озера Спартак в Новосибирске произошла потасовка между подростками и нетрезвым мужчиной. Подробности драки

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Валерия Митрохина
Журналист

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