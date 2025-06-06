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общество

В Новосибирске впервые пройдет конференция по импортозамещению в IT

Фото: Сиб.фм

С 27 по 28 августа в Новосибирске впервые проведут IT-конференцию, посвящённую развитию отечественного программного обеспечения.

Как заявила на форуме ЦИПР глава Ассоциации разработчиков программных продуктов Наталья Касперская, участники обсудят адаптацию российских IT-решений под нужды бизнеса, перспективы замены зарубежного ПО и взаимодействие с промышленными предприятиями.

В мероприятии примут участие представители Минцифры, Минпромторга, властей Новосибирской области, разработчики и IT-специалисты со всей страны.

Напомним, что в Новосибирске ИИ ускорит обработку обращений граждан

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Валерия Митрохина
Журналист

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