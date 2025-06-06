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общество

В Новосибирской области за 2025 год применили свыше 2 тысяч доз вакцин от бешенства

Фото: PxHere

По данным Минздрава Новосибирской области, на 1 июня 2025 года в медучреждениях региона имеется 25 596 доз вакцины против бешенства.

За прошлый год было израсходовано 4 363 дозы, а с января по май текущего года уже использовали 2 139 доз.

В планах ведомства — закупка 15 000 доз взрослой и 13 000 доз детской вакцины. На сегодня заключены контракты на поставку полного объема препарата для взрослых (15 000 доз) и половины детской вакцины (6 500 доз). В министерстве подчеркивают, что текущих запасов достаточно для обеспечения всех потребностей.

Мониторинг эпидемиологической ситуации, включая случаи бешенства, находится в ведении федеральных структур. Для получения информации о заболеваемости жителям рекомендуют обращаться в региональное управление Роспотребнадзора, сообщает портал Om1 Новосибирск.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области у коровы обнаружили бешенство.

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Кристина Уколова
Журналист

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