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общество

Жители Новосибирска попросили Бастрыкина вмешаться в ситуацию с полигонами ТБО

Фото: PxHere

Жители Новосибирска, живущие рядом с полигонами твердых бытовых отходов «Гусинобродский» и «Левобережный», направили коллективное обращение на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и Генерального прокурора Игоря Краснова.

Информацию об этом распространил Центр правовых инициатив потребителей.

Жители выражают тревогу в связи с многолетней эксплуатацией полигонов, которая, по их мнению, сопровождается систематическими нарушениями экологического законодательства. В обращении подчёркивается, что сложившаяся ситуация наносит ущерб окружающей среде и представляет угрозу для здоровья населения.

К настоящему моменту документ подписали свыше 100 человек, при этом процесс сбора подписей всё ещё продолжается. Авторы обращения требуют от Бастрыкина и Краснова организовать проверку возможных экологических правонарушений, провести доследственное расследование и решить вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что власти Новосибирской области расторгают мусорную концессию.

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Кристина Уколова
Журналист

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