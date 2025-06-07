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общество

11 детей утонули в Новосибирске прошлым летом

Фото: МАСС 54

В МЧС напомнили о грустной статистике и призвали горожан быть более внимательными в выборе водоема.

Прошлым летом на акваториях Новосибирской области произошло немало трагедий — утонули 36 человек, из них 11 детей. Еще 18 взрослых и 5 детей погибли по иным причинам, в том числе по состоянию здоровья. Эти цифры, к сожалению, не отражают всей глубины горя, которое обрушилось на семьи погибших. За каждой трагедией стоит сломанная жизнь, осиротевшие дети, безутешные родители.

В МЧС напомнили о грустной статистике и призвали горожан быть более внимательными в выборе водоема.

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Дарья Лапина
Журналист

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