11 детей утонули в Новосибирске прошлым летом

В МЧС напомнили о грустной статистике и призвали горожан быть более внимательными в выборе водоема.

Прошлым летом на акваториях Новосибирской области произошло немало трагедий — утонули 36 человек, из них 11 детей. Еще 18 взрослых и 5 детей погибли по иным причинам, в том числе по состоянию здоровья. Эти цифры, к сожалению, не отражают всей глубины горя, которое обрушилось на семьи погибших. За каждой трагедией стоит сломанная жизнь, осиротевшие дети, безутешные родители.

В МЧС напомнили о грустной статистике и призвали горожан быть более внимательными в выборе водоема.