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общество

Авиакомпания Победа увеличит габариты ручной клади в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Такое решение принял суд Москвы. Изменение габаритов поможет сибиряками жителям других городов «выдохнуть» при перелете в другие города и страны.

Авиакомпанию Победа обязали увеличить габариты ручной клади, которые были совсем минимульные: всего 4 сантиметра по одной из сторон. Такое решение принял суд Москвы.

Теперь минимальные габариты составляют 36х30х27 см и вес не менее 5 кг, а для пакетов duty-free — 24х32 см.

Решение суда стало результатом многочисленных жалоб пассажиров и разбирательств с Роспотребнадзором, который также признал правила "Победы" дискриминационными. В авиакомпании пока не прокомментировали ситуацию, но, судя по всему, им придется подчиниться решению суда и внести изменения в свои правила перевозки ручной клади.
Ранее, из-за жестких ограничений, многие были вынуждены доплачивать за багаж, даже если их вещи вполне могли поместиться в ручную кладь, если бы она была хоть немного больше.

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Дарья Лапина
Журналист

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