Боец СВО приехал в Новосибирск в отпуск и женился

Их история любви несет корни с детства: жених и невеста познакомились в деревне под Новосибирском.

В ЗАГСе Чановского района (село Венгерово) 5 июня прошло торжество по регистрации брака Николая Пашукова и Алены Любомировой.



История этих молодых людей началась еще в детстве. Коля часто навещал бабушку в деревне, где проживала Алена. Они вместе проводили время на детской площадке, а спустя несколько лет снова встретились на танцах в клубе, и детская дружба перерастала в серьёзные чувства. Вскоре Николай подписал контракт на службу и уехал в зону специальной военной операции, где участвовал в боях. В течение этого времени Алена всячески поддерживала своего любимого, волновалась за него и ждала его возвращения. Когда Николай пришёл в отпуск, пара решила зарегистрировать свои отношения официально.



Специалист Надежда Корецкая поздравила новобрачных Пашуковых с знаменательным событием, вручила им свидетельство о браке и пожелала супругам любви и счастья.