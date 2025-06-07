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общество

Густой серый дым валит из квартиры дома по улице Адриена Лежена в Новосибирске

Фото: АСТ-54

Очаг пламени находится на пятом этаже. Очевидцы позвонили пожарным.

Густой серый дым из квартиры на пятом этаже дома по адресу Адриена Лежена, 13, заметили сегодня подписчики АСТ-54 около 5 часов утра. В комментариях сразу же развернулась бурная дискуссия: от предположений о неисправной проводке и забытой на плите кастрюле, до конспирологических теорий о поджоге и "разборках" местных криминальных авторитетов.

Очевидцы, приславшие фотографии и видео, отмечали, что запах гари ощущался даже на улице. "Дышать нечем, все окна закрыли!" — жаловался один из комментаторов.

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Дарья Лапина
Журналист

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