Густой серый дым валит из квартиры дома по улице Адриена Лежена в Новосибирске

Очаг пламени находится на пятом этаже. Очевидцы позвонили пожарным.

Густой серый дым из квартиры на пятом этаже дома по адресу Адриена Лежена, 13, заметили сегодня подписчики АСТ-54 около 5 часов утра. В комментариях сразу же развернулась бурная дискуссия: от предположений о неисправной проводке и забытой на плите кастрюле, до конспирологических теорий о поджоге и "разборках" местных криминальных авторитетов.

Очевидцы, приславшие фотографии и видео, отмечали, что запах гари ощущался даже на улице. "Дышать нечем, все окна закрыли!" — жаловался один из комментаторов.



