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общество

КамАЗ с прицепом подмял под себя ВАЗ-2110 рядом с Ордынским кольцом под Новосибирском

Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54

ДТП спровоцировало полное перекрытие Ордынского шоссе в сторону кольца. Водители вынуждены объезжать препятствие по встречной полосе.

Сотрудники ГИБДД оперативно прибыли на место происшествия, чтобы регулировать движение и выяснять обстоятельства аварии. По предварительным данным, водитель "десятки" не пропустил КамАЗ при перестроении, что и привело к трагическим последствиям. О состоянии водителя ВАЗ-2110 пока не сообщается

Сейчас предпринимаются попытки извлечь автомобиль из-под грузовика, что, по словам спасателей, является сложной задачей.

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Дарья Лапина
Журналист

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