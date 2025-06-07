Новосибирская область достигла высоких результатов по вводу жилья

Численность населения Новосибирской области на 2025 год составляла 2,78 млн человек.

Новосибирская область попала в число 18 российских регионов, которые достигли целевых показателей по строительству жилой площади на душу населения. Об этом сообщила пресс-служба Правительства России, ссылаясь на информацию от вице-премьера Марата Хуснуллина.

Заместитель главы правительства РФ отметил, что восемнадцать субъектов федерации уже справились с задачами, поставленными в рамках национального проекта на 2030 год, обеспечив ввод минимум 0,82 квадратного метра жилья на каждого человека. Среди них — Чеченская Республика, Удмуртия, а также Адыгея, Татарстан, Башкортостан и другие.

С 2020 по 2024 год наибольший вклад в жилищное строительство на уровне страны внесли Московская область, Москва, Краснодарский край и ряд других регионов, обеспечив ввод 10 миллионов квадратных метров жилой недвижимости. Хуснуллин отметил, что за шесть лет в стране было построено 577,7 миллиона квадратных метров жилья.

По сведениям Росстата, численность населения Новосибирской области на начало 2025 года составит 2,78 миллиона человек.

Согласно информации Новосибирскстата, в прошлом году в регионе было введено в эксплуатацию 2,63 миллиона квадратных метров жилой площади, что на 12,8% ниже показателя 2023 года. На текущий год министерство строительства Новосибирской области запланировало ввод 2,15 миллиона квадратных метров жилья. В конце мая министр строительства региона Дмитрий Богомолов сообщил о вводе 1,01 миллиона квадратных метров жилья с начала года.