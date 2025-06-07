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общество

Новосибирские следователи проводят проверку после гибели женщины при пожаре на Лежена

Фото: СК РФ по НСО

13-летнего подростка, находящегося в той же квартире, удалось спасти. Он в больнице.

В ночь на 7 июня в девятиэтажном доме, расположенном в Дзержинском районе Новосибирска, произошел пожар, охвативший четвертый этаж. В результате трагического инцидента погибла женщина, а тринадцатилетний подросток получил травмы и был госпитализирован.

Фото Новосибирские следователи проводят проверку после гибели женщины при пожаре на Лежена 2

Следственным отделом по Дзержинскому району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области инициирована доследственная проверка по данному факту.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Назначены и проводятся судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы для установления точной причины смерти погибшей и причины возникновения пожара. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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Дарья Лапина
Журналист

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