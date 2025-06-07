82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
08 июня, 02:00
пробки
1/10
погода
+19.3°C
курсы валют
usd 79.17 | eur 90.39
82.76% -1.2
сегодня
08 июня, 02:00
пробки
1/10
погода
+19.3°C
курсы валют
usd 79.17 | eur 90.39
вчера 23:18
общество

Поздравления с Троицей: красивые и душевные открытки

Фото из открытых источников

Сиб.фм подготовил подборку открыток с Троицей.

День Святой Троицы — один из наиболее значимых православных праздников, празднуемый спустя семь недель после Пасхального воскресенья. Этот праздник посвящен прославлению Триединого Бога: Отца, Сына и Святого Духа, составляющих единое божество. Троица знаменует собой момент нисхождения Святого Духа на апостолов, наделяя верующих духовной силой и обновлением.

В этот день православные храмы наполняются торжественными службами, а жилища и церкви украшаются березовыми ветвями, символизирующими жизненную силу и возрождение. Верующие возносят молитвы о мире, процветании и согласии. В 2025 году празднование Троицы выпадает на 8 июня. К этому знаменательному церковному событию Сиб.фм подготовил красочные поздравительные открытки.

Фото Поздравления с Троицей: красивые и душевные открытки 2

Фото Поздравления с Троицей: красивые и душевные открытки 3

Фото Поздравления с Троицей: красивые и душевные открытки 4

Фото Поздравления с Троицей: красивые и душевные открытки 5

Фото Поздравления с Троицей: красивые и душевные открытки 6

Фото Поздравления с Троицей: красивые и душевные открытки 7

Фото Поздравления с Троицей: красивые и душевные открытки 8

Фото Поздравления с Троицей: красивые и душевные открытки 9

Фото Поздравления с Троицей: красивые и душевные открытки 10

Фото Поздравления с Троицей: красивые и душевные открытки 11

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Борисов
индивидуальный предприниматель

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.