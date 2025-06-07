Российские бренды демонстрируют рост продаж одежды весной 2025 года

Весной 2025 года россияне стали чаще покупать одежду отечественных марок — продажи выросли на 22% по сравнению с весной прошлого года и на 29% по сравнению с зимой. Такие данные приводят аналитики Авито.

Наибольший интерес у покупателей вызвали бренды Lime, Befree и 12STOREEZ. Лидером по доле продаж стал Lime — на него пришлось 26% от общего числа покупок российских марок. Befree занял второе место с долей 15%, третье — 12STOREEZ (14%). O’Stinи Zarina набрали по 13%. Аналитики платформы прогнозируют, что интерес к отечественным маркам продолжит расти, один из факторов — летние распродажи, которые проходят на онлайн-платформе. В конце 2024 года российский бренд Befree официально появился на Авито, а в июне проводит свою первую масштабную распродажу на классифайде — предлагает весь ассортимент со скидками.

В числе брендов с самым высоким приростом год к году — Lime (+44%), Gloria Jeans (+32%), Zarina (+25%), Befree (+20%) и O’Stin(+16%).

Покупатели активнее обновляют летний гардероб: продажи женских юбок весной увеличились на 32% по сравнению с зимой.Востребованы длинные джинсовые модели и удлинённые льняные фасоны. На 11% выросли продажи женских платьев — чаще выбирают яркие сарафаны и свободные хлопковые платья. Лён вновь стал одним из главных материалов сезона. Пользуются спросом также рубашки пастельных и насыщенных оттенков.

Среди мужчин заметно увеличился интерес к летней одежде: продажи шорт выросли в три раза, популярны также хлопковые и джинсовые брюки-карго и модели-парашюты.