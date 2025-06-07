Центр Новосибирска вымостят плиткой на расстояние свыше 1,5 км

Участки на Красном проспекте и улице Орджоникидзе огорожены и на время стали непроходимыми.

В самом сердце Новосибирска в июне начался процесс ремонта тротуаров. О начале работ стало известно 2 июня. Участки на Красном проспекте и на улице Орджоникидзе были огорожены и временно стали недоступными. В ответ на запрос BFM-Новосибирск в администрации города сообщили, сколько средств из бюджета будет направлено на новую плитку.



«В 2025 году был подписан муниципальный контракт с компанией ООО «НовосибСтройПроект». В рамках этого контракта предусмотрен ремонт тротуаров с установкой новых гранитных плит, а также укладкой тротуарной плитки крупного формата размером 300 на 600 на 60 мм из бетона высокой прочности с добавлением белой мраморной крошки в лицевом слое (по образцу работ, выполненных осенью 2024 года возле здания Красный проспект, 32 — Новосибирская государственная филармония). Общая длина зон, подлежащих ремонту, составляет приблизительно 1650 метров. Предварительная цена всех указанных работ – 96 миллионов рублей», – отметили в ответе департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.



Новая плитка будет уложена на Красном проспекте от улицы Щетинкина до улицы Романов (четная сторона) и от улицы Романова до улицы Орджоникидзе (нечетная сторона). На улице Орджоникидзе от улицы Мичурина до Красного проспекта будет производиться ремонт тротуаров с обеих сторон, а от Красного проспекта до улицы Советской – только по нечетной стороне.