В 24-этажном доме на Кирова в Новосибирске вспыхнула квартира

Горела кровать на площади 4 квадратных метров, оплавлен потолок. Двадцать человек эвакуировались по лестнице, которая была в дыму.

Около 12 часов ночи в Новосибирске на улице Кирова загорелась квартира на шестом этаже 24-этажного жилого здания. Учитывая специфику объекта (высотное строение), на место происшествия выехали 56 работников и 17 единиц техники МЧС России.

Спустя полчаса пожарные ликвидировали возгорание в квартире. Пострадала кровать на площади 4 квадратных метра, потолок также получил повреждения. Двадцать жильцов самостоятельно покинули здание по незадымляемой лестнице, никто не пострадал.