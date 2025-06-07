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общество

В Новосибирске продают здание фабрики-кухни за 309 млн рублей

Фото: pixabay.com

Объект площадью более 3,3 тысячи квадратных метров и земельный участок под ним расположены на улице Челюскинцев.

В Новосибирске выставлено на продажу здание, которое ранее использовалось как фабрика-кухня для работников железной дороги. Оно имеет площадь свыше 3,3 тысячи квадратных метров и находится на улице Челюскинцев, вместе с земельным участком. Аукцион проходит на платформе РТС-тендер, стартовая цена установлена на уровне 308,8 миллиона рублей. Имя покупателя станет известно 11 июля.

Эта постройка была возведена в 1930 году и стала первой механизированной фабрикой-кухней для железнодорожников. В настоящее время здание принадлежит АО «Железнодорожная торговая компания». Несмотря на свою историческую ценность, оно не включено в список охраняемых архитектурных памятников, в отличие от соседних жилых зданий.

Компания, владеющая этим объектом, была основана в 2007 году на базе Дорожных центров рабочего снабжения, которые ранее имелись в структуре РЖД. На данный момент она занимается розничной торговлей, общественным питанием и обслуживанием населения.

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Дарья Лапина
Журналист

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