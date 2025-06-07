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проиcшествия

В Новосибирске возбуждено уголовное дело после нападения на журналистов с дубинками

Фото: Сиб.фм

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту воспрепятствования законной деятельности журналиста.

По данным ведомства, днем 7 июня в Дзержинском районе города Новосибирска осуществляли свою законную профессиональную деятельность журналисты одного из федеральных телеканалов. Они снимали сюжет о мошенничестве, совершенном жителями региона. В это время двое мужчин стали требовать от журналистов прекратить снимать происходящее на видеокамеру, причинили им телесные повреждения, затем повредили видеокамеру и телефон.

«В настоящее время следователи допрашивают участников событий и свидетелей произошедшего, проводят комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», – пояснили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Фигуранты уголовного дела задержаны. В ближайшее время им будет им предъявлено обвинение и направлено ходатайство в суд об избрании в отношении мужчин меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что нападение было совершено на журналистов телеканала РЕН-ТВ. Парни напали на них с дубинками.

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Александр Борисов
журналист

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