В Новосибирской области усилили безопасность на воде из-за частых ЧП

На данный момент в регионе работают три официальных пляжа – в Ордынском и Тогучинском районах, а также в коттеджном поселке Соловьи Новосибирского района.

В Новосибирской области были усилены меры безопасности на реках и озерах с целью уменьшить число инцидентов на воде. Это решение было принято во время специальной встречи под руководством заместителя губернатора Олега Клемешова.



В данный момент в регионе функционируют три официальных пляжа — в районах Ордынский и Тогучинский, а также в загородном поселке Соловьи Новосибирского района.

Власти получили указание ускорить проверку остальных пляжей, чтобы их открыть, а также увеличить количество спасательных постов в тех местах, где люди отдыхают у воды, но нет официальных пляжей.



Главное управление МЧС по региону подчеркнуло, что особенно опасны зоны у воды в Новосибирске — там много котлованов, и дети часто бывают там без присмотра. Спасатели готовы оказать помощь мэрии в контроле за этими территориями.