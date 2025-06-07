Жительница Новосибирска погибла при пожаре на Адриена Лежена

Двух детей и женщину вытащили из огня сотрудники МЧС в Новосибирске, еще одну женщину спасти не удалось, она погибла.

Ночью в девятиэтажном здании на улице Адриена Лежена случился пожар на четвертом этаже. Из подъезда самостоятельно вышли 30 человек.

Сотрудники МЧС России с помощью аппаратов спасения вывели двух женщин и двоих подростков из пылающей квартиры:

— одну из женщин и 15-летнего юношу эвакуировали по лестнице через балкон, они не пострадали;

— вторую женщину и 13-летнего мальчика из дальнего помещения передали медикам без признаков жизни — ребенка срочно госпитализировали в тяжелом состоянии, спасти женщину не удалось.

Из квартиры, где произошел пожар, смог выйти только один мужчина с ожогами на спине, он отказался от госпитализации.

В течение менее чем получаса 23 сотрудника и 7 единиц техники МЧС России успели потушить открытое пламя на площади 16 квадратных метров.