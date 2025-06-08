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проиcшествия

14-летнего подростка сбили на пешеходном пeрeходе в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске водитель сбил подростка на пешеходном переходе.

Вечером на Бердском шоссе в Советском районе Новосибирска водитель Nissan Avenir сбил 14-летнего подростка на регулируемом пешеходном переходе.

По данным Госавтоинспекции, за рулем находился 20-летний молодой человек. Авария произошла у дома №451 рядом с остановкой «Нижняя Ельцовка».

Мальчик получил травм. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирска.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске пилот прокомментировал резкую посадку воздушного шара

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Валерия Митрохина
Журналист

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