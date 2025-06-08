В Новосибирске пилот прокомментировал резкую посадку воздушного шара

Пилот воздушного шара, который приземлился в Октябрьском районе, рассказал, как это было на самом деле.

Вчера, 7 июня, в поселке Октябрьский Новосибирской области местные жители заметили два больших воздушных шара, один из которых приземлился недалеко от дороги. Некоторые очевидцы приняли это за чрезвычайное происшествие — кадры с места событий быстро разошлись в соцсетях и вызвали бурное обсуждение.

Один из пилотов аэростатов Антон рассказал редакции Сиб.фм о том, что полет был плановым, а посадка — штатной.

«Я пилот второго аэростата, мы летели парой. Это был обычный полет — такие мы совершаем почти каждый день при хорошей погоде. Посадка прошла в штатном режиме, без происшествий», — пояснил он.

По словам Антона, аэростаты приземлились практически в одном и том же районе, только один из них — чуть ближе к дороге, что, вероятно, и вызвало у очевидцев тревогу.

«Посадка могла показаться резкой, потому что аэростат приземлился у самой дороги, прямо перед деревьями. Но никакой аварии или крушения не было. Мы сразу доложили диспетчеру, и всё прошло нормально. В общем, никто не пострадал, и пострадать в принципе не мог, потому что аэростат – это самый безопасный вид транспорта», — поделился пилот.

По словам Антона, аэростаты регулярно пролетают над этими районами и приземляются вблизи дорог. Подобные посадки – это не редкость, поэтому пугаться, по словам пилота, точно нечего.

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