Полет в Новосибирск обернулся для петербурженки чередой овербукингов и убытком в 20 тыс рублей

Жительница Санкт-Петербурга трижды столкнулась с овербукингом за одну поездку и потеряла 20 тысяч рублей.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, жительница Санкт-Петербурга Алина трижды за одну поездку столкнулась с овербукингом на рейсах авиакомпании S7.

Первый случай произошел при вылете в Новосибирск — пассажирку не допустили на посадку из-за переполненного рейса. Перелет перенесли на следующий день, но и тогда не нашлось свободного места. Вылет состоялся только вечером.

На обратном пути ситуация повторилась. Из-за отсутствия мест Алина была вынуждена доплатить 20 тыс рублей за билет бизнес-класса. Компенсация от авиакомпании составила 5 тыс рублей в виде подарочной карты.

Напомним, что дополнительные рейсы скорого поезда Томск – Новосибирск назначены на 11 и 12 июня