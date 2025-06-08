Растения гибнут! В Новосибирске агроном рассказал о способах борьбы с опасным вредителем на даче

Заметили увядшие растения и странные тоннели в земле? Скорее всего, на вашем участке поселилась медведка, предупреждает агроном Илья Воробьёв.

Это крупное насекомое, обитающее под землей, вырастает до 3-8 см. Отличается бурым окрасом и сильными передними лапами, приспособленными для рытья. Внешне она немного похожа на крота или сверчка. Медведка наносит серьезный вред, подгрызая корни растений, что приводит к гибели рассады. Она также не прочь полакомиться картофелем, морковью и свеклой, повреждая их клубни. Признаком ее присутствия на газоне становятся небольшие земляные выбросы (1,5-2 см) и разветвленная сеть ходов, в отличие от кротов, оставляющих заметные холмы высотой 10-15 см.

«Большую часть жизни медведка проводит в подземных лабиринтах, там же и размножается, откладывая до полутысячи яиц за сезон в обустроенных гнездах. Эти округлые норы с личинками, диаметром 1-2 см, можно увидеть при глубокой перекопке почвы. Если вы обнаружили только ходы, попробуйте пролить их мыльным раствором или настоем луковой шелухи, чтобы выманить вредителя наружу. Из химических препаратов эффективны гранулы «Медветокс», которые раскладывают в местах скопления насекомых, а также приманки «Гризли» и «Рембек», — советует агроном.

Посадка бархатцев, календулы и чеснока также поможет отпугнуть вредителя с вашего участка, говорит Илья Воробьёв.

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