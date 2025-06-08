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общество

В Новосибирской области организована проверка обстоятельств посадки воздушного шара рядом с автомобильной дорогой

Транспортная прокуратура инициировала расследование инцидента с тепловым аэростатом, приземлившимся в Мошковском районе.

По информации пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, накануне вечером аэростат с двумя людьми совершил незапланированную посадку вблизи автотрассы неподалеку от поселка Октябрьский.

"На борту шара находились пилот и пассажир", – уточнили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Поскольку тепловой аэростат совершил посадку в месте, не предназначенном для этого, рядом с дорогой, и, к счастью, обошлось без пострадавших, начата проверка соблюдения норм законодательства в сфере безопасности полетов. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям лица, ответственного за эксплуатацию воздушного судна.

Стоит отметить, что тепловые аэростаты относятся к категории малой авиации, для которой установлены строгие правила выполнения полетов.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в посёлке Октябрьский воздушный шар приземлился возле трассы 7 июня. Сначала местные жители подумали, что аэростат рухнул. Однако пилот опроверг эту информацию.

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Александр Борисов
журналист

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