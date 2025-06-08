В Новосибирской области продают завод Лимонада и Кока Колы за 300 млн рублей

В Новосибирской области на продажу выставлено производство минеральной воды и газированных напитков.

Готовый бизнес выставили на продажу за 300 млн рублей. Площадь предприятия пищевой промышленности около 1500 кв.м. Завод находится в городе Татарск на ул. Пограничная. Расстояние от Новосибирска около 480 км, от Омска – 180 км.

«Прoдaётcя гoтовый бизнес по производству воды – минеральной природной питьевой лечебно-столовой газированной и негазированной, глубина скважина 1195 метров с запатентованной торговой маркой «Жемчужный край». Так же запатентованные газированные напитки любимые с детства: Лимонад, Кола, Буратино, Дюшес, Колокольчик, Крем-Сода, Горный Тархун», – пишет автор объявления.

Ранее Сиб.фм писал о продаже завода по производству мороженого за 500 млн рублей.