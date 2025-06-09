Черника Music Fest 2025 состоится в Новосибирске

Официально! 14 и 15 июня, парк "Арена", начало 14:00

Вас будут ждать: MACAN, Jakone & Kiliana, Хаски, Ramil', Отпетые Мошенники, Radio Tapok, GSPD, Dead Blonde, Rock Privet, Антоха MC, Betsy (Сигма Бой), Bakhtin, Айвазовский Оркестра и др.

Черника Music Fest- это нашумевший летний фестиваль в Сибири.

По-прежнему: две сцены, невероятное количество развлечений на территории фестиваля для всей семьи, интерактивы, конкурсы и призы от партнёров, зоны питания, воздушный шар, экстремальные гонки на квадроциклах и конечно же шикарный лайн-ап, который собрал в себя лучших артистов страны.

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