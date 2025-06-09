До розыгрыша самой ожидаемой Tesla — всего 20 дней!

29 июня, в честь 132-летия Новосибирска, на Михайловской набережной впервые состоится розыгрыш одного из самых желанных электромобилей в мире — Tesla от компании Tesla_N.

Хотите испытать удачу? Всё просто — выполните 4 несложных шага на официальном сайте. Победителя выберут случайным образом прямо на сцене во время праздничной программы.

Организаторы и партнёры мероприятия: радиостанция «Городская волна», Мэрия Новосибирска и Премия ЗОЖ — проект для тех, кто выбирает активную и здоровую жизнь.

Гостей праздника ждёт:

- С 12:00 до 23:00 — музыкальный марафон с артистами из Новосибирска и других городов

- Мастер-классы, фотозоны, сувениры

- Хедлайнер — Тося Чайкина

- И впервые — розыгрыш электромобиля Tesla прямо на городском празднике!

Официальные партнёры:

Агрохолдинг «Гудвилл» АО «Алтайская крупа», торговая сеть «Пятёрочка».

Партнёры события:

«Клиника профессора Пасман», Группа Компаний «VIRA», ООО Первая Крупяная Компания Крупы Пассим, «Школа 21» — школа цифровых технологий от Сбера (АНО «Школа 21»), парк активного отдыха «Ствол», семейный развлекательный центр «Весёлый Остров».

Генеральный фуд-партнёр – SovaBar.

Генеральный вкусный партнёр – Вафли Мира.

Генеральный клубный фуд-партнёр — Руки Вверх Бар.

Генеральный пицца-партнёр — сеть пиццерий «Папа Джонс».

Фуд-партнёры:

33 Пингвина, доступная кофейня «Подорожник», кафе-блинная Tinlinna, MepsBubbleTea, Хот-дог Бургерович, Alcreme, Рестобар «Друзья», Голодный Пёс, кафе «Отдых», BerryBakery, Mivino, федеральная сеть маркет-баров «Ёмкость», Waffles&Bubbles

Зоо-партнёр:

«Интернет-магазин ЗооСАТ и производитель кормов BowlWow (Де Ново Групп)»

Сроки проведения розыгрыша: с 17 апреля по 29 июня 2025 года.

Подробности участия — на сайте: tesla-n.ru/draw.

Не пропустите главное событие лета в Новосибирске!

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