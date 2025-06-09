Фольклористы в Новосибирске обсудят этническую музыку Сибири и Дальнего Востока

С 16 по 20 июня 2025 года в Новосибирске состоится III Сибирский форум фольклористов – значимое научное мероприятие в области изучения народного творчества. Организаторами выступают Институт филологии СО РАН и редакция серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока».

Форум, проводившийся ранее в 2016 и 2021 годах, традиционно объединяет специалистов разных направлений: фольклористов, этномузыковедов, лингвистов, историков и деятелей культуры из различных регионов России и зарубежных стран. Это важная площадка для профессионального общения, обсуждения актуальных исследований и укрепления научных связей.

В программе форума особое внимание будет уделено юбилейным датам выдающихся ученых. Так, часть дискуссий посвящена 130-летию В.Я. Проппа и связана с типологией и исторической морфологией фольклора. Также запланированы обсуждения в честь 90-летия С.П. Рожновой, касающиеся теории и практики перевода фольклорных текстов, и 100-летия А.Г. Калкина, где рассмотрят эпические традиции народов Сибири.

Основные направления работы охватывают широкий круг тем: изучение сюжетов и мотивов в фольклоре Сибири и Дальнего Востока, исследование обрядового фольклора в контексте традиционной культуры, этномузыкальные изыскания, современные методы полевых исследований и архивации, а также применение цифровых технологий в фольклористике.

В рамках форума запланированы различные форматы мероприятий, включая круглые столы, презентации новых изданий и показы этнографических фильмов. Это событие станет важным вкладом в развитие фольклористики и сохранение культурного наследия народов Сибири.

Более подробная информация о программе будет доступна на официальных ресурсах организаторов.

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