Мэра Красноярска Логинова могли задержать из-за махинаций с госзакупками и заводом асфальтобетона

Об этом сообщает Kras Mash со ссылкой на источники.

По данным источников, градоначальник Владислав Логинов был задержан в рамках расследования возможных злоупотреблений при работе с «Асфальтобетонным заводом». Инсайдеры сообщают, что показания против мэра дали его ближайшее окружение: советник Артур Арутюнян, бывший гендиректор «Промстроя» Декард Ханагян и экс-замглавы города Алексей Давыдов.

Расследование касается нескольких эпизодов. Среди них — возможные махинации с госзакупками, где победителем должен был стать «УСК «Сибиряк». В распространившейся аудиозаписи руководитель строительной компании Егоров якобы подтверждает договорённости с Логиновым. Ханагян же фигурирует в отдельном деле о картельном сговоре.

В администрации Красноярска пока воздерживаются от комментариев. По последним данным, мэр находится в здании 2-го управления СКР, где идёт допрос по особо важному делу. Ситуация продолжает развиваться, и в ближайшее время следует ожидать официальных заявлений от следственных органов.

Напомним, это не первый коррупционный скандал в Красноярске, связанный с распределением муниципальных заказов. Эксперты отмечают, что дело может получить серьёзный резонанс, учитывая статус фигурантов.

Ранее Сиб.фм рассказывал о составе преступления в деле Логинова.