82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
09 июня, 18:39
пробки
6/10
погода
+22.9°C
курсы валют
usd 79.17 | eur 90.39
82.76% -1.2
сегодня
09 июня, 18:39
пробки
6/10
погода
+22.9°C
курсы валют
usd 79.17 | eur 90.39
сегодня 17:06
проиcшествия

Мэру Красноярска предъявлено обвинение в получении взятки на 180 миллионов рублей

Фото: страничка Владислава Логинова «ВКонтакте»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении мэра Красноярска Владислава Логинова по статье о получении взятки в особо крупном размере. Согласно материалам следствия, в период с 2018 по 2024 год, занимая должности первого заместителя мэра и градоначальника, Логинов систематически получал денежные средства от представителя строительной компании.

Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 180 миллионов рублей. Кроме того, в рамках коррупционной схемы подрядчик организовал строительство бани на личном земельном участке чиновника. Взамен Логинов обеспечивал компании победу в конкурсах на ремонт городских дорожных покрытий.

В рамках расследования оперативники провели обыски в служебном кабинете мэра, его частной резиденции, а также в помещениях управления благоустройства города. В ходе следственных действий были изъяты документы, касающиеся муниципальных контрактов и других оперативно значимых материалов.

В настоящее время Логинов находится под стражей, ему официально предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать о заключении фигуранта под стражу в качестве меры пресечения. Уголовное дело продолжает расследоваться, не исключено появление новых эпизодов в рамках возбужденного производства.

Ранее Сиб.фм рассказывал о подробностях дела Владислава Логинова.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Рафаэль Адам
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.