Мэру Красноярска предъявлено обвинение в получении взятки на 180 миллионов рублей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении мэра Красноярска Владислава Логинова по статье о получении взятки в особо крупном размере. Согласно материалам следствия, в период с 2018 по 2024 год, занимая должности первого заместителя мэра и градоначальника, Логинов систематически получал денежные средства от представителя строительной компании.

Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 180 миллионов рублей. Кроме того, в рамках коррупционной схемы подрядчик организовал строительство бани на личном земельном участке чиновника. Взамен Логинов обеспечивал компании победу в конкурсах на ремонт городских дорожных покрытий.

В рамках расследования оперативники провели обыски в служебном кабинете мэра, его частной резиденции, а также в помещениях управления благоустройства города. В ходе следственных действий были изъяты документы, касающиеся муниципальных контрактов и других оперативно значимых материалов.

В настоящее время Логинов находится под стражей, ему официально предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать о заключении фигуранта под стражу в качестве меры пресечения. Уголовное дело продолжает расследоваться, не исключено появление новых эпизодов в рамках возбужденного производства.

Ранее Сиб.фм рассказывал о подробностях дела Владислава Логинова.