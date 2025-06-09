Новосибирску грозит приближение "петли смерти"

По мнению климатолога, явление "петли смерти" играет роль катализатора глобального потепления.

"Глобальное потепление – одна из самых острых проблем современности. На климат влияют как природные процессы, так и деятельность человека. Особую тревогу вызывают так называемые "петли смерти" – взаимосвязанная цепочка событий, ускоряющих разрушение экологии и усугубляющих потепление", – пояснил климатолог Алексей Непомнящих в интервью Сиб.фм.

Он пояснил, что этот термин описывает самоусиливающиеся механизмы, когда изменения климата провоцируют сами себя. Например, таяние арктических льдов снижает отражательную способность земной поверхности, что приводит к усилению нагрева и дальнейшему таянию льда. Аналогичный эффект наблюдается при лесных пожарах, деградации почв и выбросах парниковых газов. Без принятия мер это грозит наводнениями, засухами, исчезновением видов и другими катастрофическими последствиями.

"Хотя климатические циклы существовали всегда, сейчас к ним впервые добавилось влияние антропогенного фактора. Активное сжигание ископаемого топлива, уничтожение лесов и загрязнение атмосферы ускорили происходящие процессы. Концентрация CO₂ сейчас выше, чем за последние 800 тысяч лет. Если в ближайшие 15 лет не произойдет переход к устойчивому развитию, последствия могут стать необратимыми", – подчеркивает эксперт. ё

Чтобы разорвать "петли смерти", необходимо сократить выбросы, отказаться от угля, нефти и газа, развивать чистую энергетику, переработку отходов и охранять экосистемы. Решение этой проблемы требует международного сотрудничества.

"Климатические петли уже запущены, но у человечества есть шанс изменить ситуацию. Главное – действовать, а не паниковать. Будущее планеты зависит от наших действий", – заключает климатолог.

Ранее этот же климатолог предупреждал, что россиян ожидают пять лет аномально жаркого лета.