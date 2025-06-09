Согласно информации, предоставленной Министерством обороны, между Россией и Украиной состоялся обмен пленными, в котором участвовали военнослужащие не старше 25 лет. Первая группа российских солдат была возвращена с украинской территории в рамках соглашений, ранее достигнутых в Стамбуле, и в настоящее время находится в Белоруссии.

В Telegram-канале Министерства обороны было опубликовано сообщение о том, что группа российских военнослужащих, не достигших 25-летнего возраста, была возвращена с территории, подконтрольной киевскому режиму, на основании договоренностей, заключенных между Россией и Украиной 2 июня в Стамбуле. Взамен была передана аналогичная по численности группа военнопленных из Вооруженных сил Украины.

В настоящее время освобожденные российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им предоставляется необходимая медицинская и психологическая помощь. Впоследствии все военнослужащие будут перевезены в Россию, где пройдут курс лечения и реабилитации в специализированных медицинских учреждениях, принадлежащих Министерству обороны.

Ранее в субботу сообщалось, что украинская сторона приняла решение отложить проведение обмена пленными на неопределенный срок, несмотря на достигнутые в Стамбуле договоренности и подтвержденную готовность России к осуществлению этого процесса.