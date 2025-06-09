Россиянам могут запретить входящие вызовы с иностранных номеров

Согласно информации, полученной Forbes, разрабатывается второй пакет законодательных изменений, направленных на борьбу с телефонным мошенничеством, который предполагает автоматическую блокировку входящих звонков с зарубежных SIM-карт.

Минцифры разработало антимошеннические поправки. Изменения в закон "О связи" предусматривают, что прием звонков с SIM-карт зарубежных операторов будет заблокирован по умолчанию. Абоненты, желающие принимать такие звонки, должны будут самостоятельно обратиться к своему оператору для разблокировки. Операторы будут обязаны маркировать все входящие вызовы с иностранных номеров.

Операторы связи также будут обязаны блокировать номера, подозреваемые в мошеннических действиях, на основании специального реестра. Если номер из реестра не будет заблокирован, и абонент понесет финансовый ущерб, оператор будет обязан компенсировать убытки клиенту.

В пресс-службе Минцифры сообщили Forbes, что документ находится на стадии межведомственного согласования и детали могут быть изменены. Сергей Боярский, председатель комитета Госдумы по информполитике, уточнил, что правительство планирует согласовать поправки до конца лета, чтобы Госдума могла рассмотреть их осенью.

Участники рынка считают, что оптимальным решением было бы предоставление абонентам возможности самостоятельно выбирать, блокировать международные вызовы или нет.

В "Билайне" отметили, что такой подход позволит избежать ситуаций, когда клиенты пропускают важные входящие вызовы из-за неожиданной блокировки.

"МегаФон" считает, что запрет на международные вызовы создаст неудобства для многих абонентов, которым потребуется разблокировать эту функцию. Компания также сообщила, что направила свои замечания по законопроекту регулятору.

В МТС заявили, что мера по блокировке звонков с зарубежных номеров требует доработки, в частности, с учетом технических возможностей операторов и интересов роумеров, приезжающих в Россию.