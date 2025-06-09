Стало известно, кому повысят пенсию летом-2025

Летом 2025 года определенным категориям пенсионеров будет произведено повышение пенсионных выплат.

Как сообщает "Прайм", ссылаясь на Вадима Виноградова, профессора и декана факультета права НИУ ВШЭ, увеличение пенсионных выплат будет осуществляться поэтапно в течение летних месяцев 2025 года.

В частности, пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста до 31 мая 2025 года, а также лица, которым в этот же период была установлена I группа инвалидности, получат право на удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии в июне, что составит 8907,70 рубля ежемесячно. Если за таким гражданином осуществляется официально оформленный уход, то к указанной сумме будет добавлено 1314 рубля. Таким образом, общее увеличение в июне может составить 10 042,73 рубля.

Пенсионерам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, будет дополнительно выплачиваться 2969,23 рубля за каждого иждивенца, но не более чем за троих.

Аналогичные условия начнут действовать в июле 2025 года для граждан, достигших 80-летия или получивших I группу инвалидности в июне.

Социальный фонд России (СФР) проведет перерасчет пенсий автоматически. Исключением является доплата по уходу, для получения которой необходимо подать соответствующее заявление.

В августе 2025 года повышение пенсий затронет работающих пенсионеров. Согласно заявлению Виноградова, размер их выплат будет скорректирован с учетом пенсионных баллов, заработанных в течение 2024 года. Максимальная прибавка составит 437,07 рубля, что эквивалентно трем пенсионным баллам, исходя из текущей стоимости одного балла в 145,69 рубля.

Также, начиная с 1 августа 2025 года, будет произведен перерасчет специальных выплат для работников угольной промышленности и летных экипажей гражданской авиации при условии подачи заявления в период с 1 апреля по 30 июня 2025 года.

Виноградов подчеркнул, что «все запланированные на лето повышения носят постоянный характер, и выплаты будут производиться ежемесячно после назначения».