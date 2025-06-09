Тигран Кеосаян: cпустя почти шесть месяцев после комы – первые признаки улучшения, состояние режиссёра на 09.06.2025

В начале 2025 года, в возрасте 59 лет, известный кинорежиссёр, телеведущий и продюсер Тигран Кеосаян столкнулся с серьёзными осложнениями после перенесённого обширного инфаркта, что привело к клинической смерти и последующей глубокой коме. По состоянию на 9 июня 2025 года, пациент продолжает находиться в коматозном состоянии, однако медицинские специалисты отмечают минимальный, но устойчивый прогресс.

Внимание общественности, коллег и почитателей таланта приковано к новостям о состоянии здоровья Кеосаяна: удалось ли врачам вывести его из комы, наблюдается ли положительная динамика, и какие комментарии даёт его супруга, главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Осторожный оптимизм»: динамика состояния Тиграна Кеосаяна по информации врачей на утро 9 июня 2025 года

По информации из источников, приближённых к медицинскому персоналу, на утро 9 июня 2025 года Тигран Кеосаян по-прежнему находится в коматозном состоянии, подключённый к аппарату искусственной вентиляции лёгких в одной из ведущих кардиологических клиник Москвы.

Медики констатируют незначительную, но стабильную положительную динамику, которая стала заметна в последние недели. Как сообщает RTVI, Кеосаян проявляет признаки реакции на внешние раздражители: моргает глазами в ответ на голоса близких, совершает лёгкие движения пальцами и время от времени пытается приоткрыть рот. Эти проявления, хотя и незначительные, дают основания для осторожного оптимизма.

Кандидат медицинских наук, кардиолог Алексей Фёдоров в беседе с телеканалом «Царьград» подчеркнул:

«Мы наблюдаем, что организм Тиграна Кеосаяна продолжает бороться. Реакция на голоса и прикосновения является важным признаком, свидетельствующим о сохранении активности определённых областей мозга. Однако продолжительная кома, вызванная клинической смертью и многолетними проблемами с сердцем, делает прогноз крайне осторожным. Восстановление – это длительный и сложный процесс, требующий времени и интенсивной реабилитации».

История болезни: борьба с заболеваниями сердца

Тигран Кеосаян, родившийся 4 января 1966 года в Москве, уже давно борется с серьёзными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ещё в 2008 году у него было диагностировано состояние, предшествующее инфаркту, после чего была проведена процедура стентирования артерии.

В 2010 году режиссёр перенёс острый инфаркт миокарда, потребовавший повторного стентирования. Несмотря на рекомендации специалистов, Кеосаян продолжал вести активную жизнь, занимаясь съёмками фильмов, ведением телевизионных передач и участием в общественной деятельности. Его супруга Маргарита Симоньян в одном из интервью отметила:

«Тигран всегда отличался сильным характером. Он не мог оставаться в стороне, даже когда возникали проблемы с сердцем».

Обострение произошло 27 декабря 2024 года, когда Тигран Кеосаян был срочно доставлен в больницу после внезапной остановки сердца. Медикам удалось восстановить сердечную деятельность, однако пациент впал в глубокую кому.

Информация о случившемся стала известна широкой публике 9 января 2025 года, когда Маргарита Симоньян опубликовала сообщение в своём Telegram-канале: «У моего мужа, Тиграна Кеосаяна, произошла клиническая смерть, и он находится в коме. Как многие знают, у него уже давно серьёзные проблемы с сердцем».

Супруга Тиграна Кеосаяна, главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, является главной поддержкой для мужа и основным источником информации для общественности. Преодолевая эмоциональное и физическое истощение, она ежедневно посещает Тиграна в отделении реанимации, оказывая ему поддержку своим присутствием и словами.

В апреле 2025 года в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» Маргарита поделилась: «Тигран реагирует. Он моргает глазами, открывает рот, двигается, тянет руки. Врачи говорят, что это выходит за рамки науки». Эти слова, наполненные надеждой, вызвали отклик у тысяч людей, следящих за судьбой режиссёра.

7 июня 2025 года Симоньян написала в своём Telegram-канале: «Прошу вас, не забывайте о Тигране, молитесь за него, просите Господа вернуть его нам. Я уверена, что когда молится много людей, Господь совершает даже такие чудеса».

Её призывы к молитвам и поддержке продолжают вдохновлять поклонников, коллег и друзей семьи. Маргарита также подчеркнула, что семья не нуждается в сборе средств, выражая благодарность врачам за их усилия и справляясь своими силами.

Прогнозы врачей: сдержанный оптимизм

Медицинское сообщество придерживается осторожной позиции в прогнозах. Невролог Александр Евдокимов в интервью изданию «СтарХит» отметил: «Шансы на выход из комы увеличиваются, если положительная динамика сохранится в ближайшие месяцы.

Однако для полного восстановления потребуется не только медицинская помощь, но и огромная поддержка со стороны семьи». Врачи подчёркивают, что длительная история сердечно-сосудистых заболеваний, включающая два инфаркта в 2008 и 2010 годах, установку семи стентов и кардиостимулятора, осложняет процесс лечения.

По информации анонимного источника, близкого к клинике, где проходит лечение Кеосаян, в последние недели удалось свести к минимуму ряд осложнений, связанных с длительным пребыванием в коме. Специалисты продолжают использовать современные технологии и методы для стабилизации состояния пациента.

«Мы фиксируем минимальные признаки активности, которые могут указывать на сохранение некоторых функций мозга. Пока рано говорить о выходе из комы, но надежда остаётся», – цитирует RTVI слова одного из лечащих врачей.

Творческий путь Тиграна Кеосаяна

Тигран Кеосаян – выдающаяся личность в российском кинематографе и телевидении. Он родился в семье известного советского режиссёра Эдмонда Кеосаяна, создателя культового фильма «Неуловимые мстители», и пошёл по стопам отца.

Окончив ВГИК, Тигран снял такие известные картины, как «Бедная Саша», «Ландыш серебристый» и «Крымский мост. Сделано с любовью!» (по сценарию Маргариты Симоньян). В его фильмографии более 40 работ, включая режиссуру видеоклипов для звёзд 90-х, таких как Наталья Ветлицкая и Ирина Аллегрова.

С 2007 года Кеосаян активно работал на телевидении, ведя программы «Вечер с Тиграном Кеосаяном», «Хватит молчать!» и «Международная пилорама». Благодаря своему яркому стилю, остроумным комментариям и харизме он стал одним из самых узнаваемых телеведущих России.

В 2025 году, несмотря на тяжёлое состояние, Тиграну Кеосаяну было присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации» за вклад в развитие культуры.

Ситуация с Тиграном Кеосаяном остаётся в центре внимания российского медиапространства. Тысячи людей выражают поддержку в социальных сетях, оставляя комментарии: «Тигран, держитесь, вы нужны России!» и «Молимся за вашего мужа, Маргарита, вы невероятно сильная женщина».